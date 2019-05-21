الأمم المتحدة تتلقى معلومات عن إفراج تونس عن الخبير الدولي منصف قرطاس

وأضاف دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأمم المتحدة تسعى حاليا للحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة بما في ذلك فيما يتعلق بحالة الإجراءات القانونية ضد السيد قرطاس عضو فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني بالعقوبات المفروضة على ليبيا.

وكان قرطاس قد اعتقل بعد وصوله إلى العاصمة التونسية في السادس والعشرين من مارس/آذار.

وشدد المتحدث باسم الأمين العام في ذلك الوقت على أن الخبراء الذين يقومون بمهام للأمم المتحدة، مثل السيد قرطاس، مشمولون باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المعتمدة عام 1946.