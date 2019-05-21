 

الأمم المتحدة تتلقى معلومات عن إفراج تونس عن الخبير الدولي منصف قرطاس

UN Photo/Loey Felipe
علم تونس (وسط) أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
21 آيار/مايو 2019
شؤون الأمم المتحدة

تم إبلاغ الأمم المتحدة بأن محكمة النقض التونسية نظرت في القضية ضد الخبير الأممي منصف قرطاس وقررت الإفراج عنه. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن الأمم المتحدة تتطلع إلى التحقق من الإفراج عنه فعليا.

وأضاف دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأمم المتحدة تسعى حاليا للحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة بما في ذلك فيما يتعلق بحالة الإجراءات القانونية ضد السيد قرطاس عضو فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني بالعقوبات المفروضة على ليبيا.

وكان قرطاس قد اعتقل بعد وصوله إلى العاصمة التونسية في السادس والعشرين من مارس/آذار.

وشدد المتحدث باسم الأمين العام في ذلك الوقت على أن الخبراء الذين يقومون بمهام للأمم المتحدة، مثل السيد قرطاس، مشمولون باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المعتمدة عام 1946.

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