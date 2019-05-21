استعدادات لأول مؤتمر دولي حول إنهاء العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في الأزمات الإنسانية 

وتنظم هذا الحدث حكومات كل من النرويج والعراق والصومال والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسيجمع المؤتمر بين الدول والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد المؤثرين مثل دينيس موكويغي الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 والناجيات والناجين من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.

ويسعى المؤتمر إلى حشد التزام سياسي أقوى لمنع هذا العنف في الأزمات الإنسانية، وكذلك حشد موارد مالية إضافية من خلال خطط استجابة منسقة للأمم المتحدة.