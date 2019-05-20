مخاوف من تعرض 2.2 مليون شخص في الصومال لانعدام الأمن الغذائي بحلول تموز/يوليو  

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي، أن العديد من المناطق تعاني من نقص حاد في المياه، وإخفاق في إنتاج المحاصيل على نطاق واسع، وضعف حالة المواشي بعد موسمين غير كافيين من الأمطار.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي، أو ما هو أسوأ من ذلك، إلى 2.2 مليون بحلول تموز/يوليو إذا لم يتم رفع المساعدات. وهذا الرقم يزيد بأكثر من 40 في المائة عن شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام.