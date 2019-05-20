 

مخاوف من تعرض 2.2 مليون شخص في الصومال لانعدام الأمن الغذائي بحلول تموز/يوليو  

UNOCHA/Mulugeta Ayene
(من الأرشيف) ينتقل الرعاة إلى مواقع مؤقتة يتواجد بها مياه، وذلك بسبب تأثير الجفاف.
20 آيار/مايو 2019
تغير المناخ

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني في الصومال، اليوم الاثنين، خطة للاستجابة للجفاف تسعى إلى الحصول على 710 ملايين دولار من أجل مساعدة 4.5 مليون متضرر من الجفاف في أكثر المناطق تأثرا في البلاد. وتهدف هذه الخطة إلى تغطية الاحتياجات من شهر أيار/مايو الجاري وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019. 

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي، أن العديد من المناطق تعاني من نقص حاد في المياه، وإخفاق في إنتاج المحاصيل على نطاق واسع، وضعف حالة المواشي بعد موسمين غير كافيين من الأمطار. 

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي، أو ما هو أسوأ من ذلك، إلى 2.2 مليون بحلول تموز/يوليو إذا لم يتم رفع المساعدات. وهذا الرقم يزيد بأكثر من 40 في المائة عن شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام.  

 

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الأمم المتحدة: الجفاف في الصومال قد يؤدي إلى أزمة إنسانية كبرى  

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المساعدات الإنسانية

 حذرت الأمم المتحدة من أن ظروف الجفاف القاسية التي يعاني منها معظم أجزاء الصومال قد تؤدي إلى أزمة إنسانية كبرى، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الوضع. 