مخاوف من تعرض 2.2 مليون شخص في الصومال لانعدام الأمن الغذائي بحلول تموز/يوليو  

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني في الصومال، اليوم الاثنين، خطة للاستجابة للجفاف تسعى إلى الحصول على 710 ملايين دولار من أجل مساعدة 4.5 مليون متضرر من الجفاف في أكثر المناطق تأثرا في البلاد. وتهدف هذه الخطة إلى تغطية الاحتياجات من شهر أيار/مايو الجاري وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019.
وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي، أن العديد من المناطق تعاني من نقص حاد في المياه، وإخفاق في إنتاج المحاصيل على نطاق واسع، وضعف حالة المواشي بعد موسمين غير كافيين من الأمطار.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي، أو ما هو أسوأ من ذلك، إلى 2.2 مليون بحلول تموز/يوليو إذا لم يتم رفع المساعدات. وهذا الرقم يزيد بأكثر من 40 في المائة عن شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام.