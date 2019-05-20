ليبيا: مجموعة مسلحة تقتحم محطة توزيع المياه الرئيسية في طرابلس- وقلق بالغ بشأن انقطاع المياه  

وفي مؤتمره الصحفي اليومي أوضح دوجاريك أن "مجموعة مسلحة اقتحمت بالأمس محطة توزيع المياه الرئيسية في طرابلس وأغلقت الصمامات التي تزود طرابلس وغيرها من المدن في شمال غرب البلاد بالمياه، بما في ذلك غريان والزواية، مما قد يؤثر على نحو مليوني شخص وإمكانية حصولهم على الماء".

وأضاف أن بعض المناطق في طرابلس تشهد بالفعل انخفاضا في ضغط المياه. وما لم تتم إعادة فتح الصمامات سيظهر التأثير الكامل لهذه المشكلة في اليومين المقبلين.

وكانت إمدادات المياه إلى طرابلس قد تأثرت بالفعل قبل يوم الأمس، إذ تم إجلاء موظفي الصيانة في المنشأة لأسباب أمنية بسبب القتال المستمر.

ويعمل الشركاء في المجال الإنساني على دعم المناطق المتضررة في طرابلس بمساعدة شاحنات نقل المياه وتنقيتها.

وفي الوقت نفسه، يستمر ارتفاع النزوح المدني نتيجة للاشتباكات في طرابلس وما حولها، حيث اضطر أكثر من 78000 شخص الآن إلى الفرار من منازلهم.