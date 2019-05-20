 

ليبيا: مجموعة مسلحة تقتحم محطة توزيع المياه الرئيسية في طرابلس- وقلق بالغ بشأن انقطاع المياه  

OCHA/Giles Clarke
بعد ثماني سنوات من بدء الأزمة في ليبيا وسقوط نظام القذافي، لا يزال الطريق نحو السلام والاستقرار بعيد المنال. ولا تزال آثار الحرب المتهالكة على حالها.
20 آيار/مايو 2019
السلم والأمن

 ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك نقلا عن العاملين في المجال الإنساني في ليبيا أن انقطاع إمدادات المياه في العاصمة طرابلس يثير قلقا بالغا. 

وفي مؤتمره الصحفي اليومي أوضح دوجاريك أن "مجموعة مسلحة اقتحمت بالأمس محطة توزيع المياه الرئيسية في طرابلس وأغلقت الصمامات التي تزود طرابلس وغيرها من المدن في شمال غرب البلاد بالمياه، بما في ذلك غريان والزواية، مما قد يؤثر على نحو مليوني شخص وإمكانية حصولهم على الماء". 

وأضاف أن بعض المناطق في طرابلس تشهد بالفعل انخفاضا في ضغط المياه. وما لم تتم إعادة فتح الصمامات سيظهر التأثير الكامل لهذه المشكلة في اليومين المقبلين. 

وكانت إمدادات المياه إلى طرابلس قد تأثرت بالفعل قبل يوم الأمس، إذ تم إجلاء موظفي الصيانة في المنشأة لأسباب أمنية بسبب القتال المستمر. 

ويعمل الشركاء في المجال الإنساني على دعم المناطق المتضررة في طرابلس بمساعدة شاحنات نقل المياه وتنقيتها. 

وفي الوقت نفسه، يستمر ارتفاع النزوح المدني نتيجة للاشتباكات في طرابلس وما حولها، حيث اضطر أكثر من 78000 شخص الآن إلى الفرار من منازلهم. 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

دعوة أممية إلى وقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في ليبيا

16 آيار/مايو 2019
السلم والأمن

أفاد ستيفان دوجارك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة الليبية لا يزال يحصد ضحايا مدنيين.

الأمم المتحدة: احتجاز منصف قرطاس "انتهاك للامتيازات والحصانة" الأممية

15 آيار/مايو 2019
شؤون الأمم المتحدة

أفاد الناطق الرسمي باسم الأمين العام أن حكومة تونس قدمت للأمم المتحدة وثائق تتعلق بمحاكمة منصف قرطاس المحتجز بالعاصمة التونسية منذ مارس/آذار من هذا العام، وأن المنظمة ردت بالمطالبة بإطلاق سراحه فورا.  