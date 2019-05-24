مبادرة "نحن نحب القراءة" تفوز في مسابقة الحلول التكنولوجية المبتكرة من أجل أهداف التنمية المستدامة  

مبادرة "نحن نحب القراءة" التي أسستها الدكتورة رنا دجاني من الأردن، كانت إحدى المبادرات العشر التي لفتت انتباه المسؤولين عن هذه المسابقة لما لها من تأثير إيجابي على المجتمع، أطفالا ونساء ورجالا.

We Love Reading طفلة تقرأ قصة

وبحسب الدكتورة رنا، انطلقت مبادرة "نحن نحب القراءة" عام 2006 في مكتبة واحدة تخدم 20 طفلا بالأردن. واعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2013، انضمت إليها 300 مكتبة عبر الأردن. وقامت المبادرة بتدريب 700 فرد على القراءة بصوت عالٍ للآخرين في هذه المكتبات، مما ترك أثرا إيجابيا مباشرا على 10,000 طفل وأثرا غير مباشر على 50,000 طفل بأنحاء الأردن.

لم تعد هذه المبادرة محصورة في الأردن بل تخطت الحدود لتشمل حاليا اثنين وخمسين بلدا عبر العالم.

We Love Reading غور دينج كواربانج، لاجئ من جنوب السودان، في معسكر كول بإثيوبيا، يستمع إلى أخته الكبرى وهي تقرأ له قصة.

وتشير مُؤسِسَةُ ومديرة "نحن نحب القراءة" إلى أن هذه المبادرة صُممت لتناسب العديد من السياقات الثقافية المختلفة. فقد تم إطلاق يوم القراءة للأطفال في تركيا بعد متابعة تدريب على الأداء من "نحن نحب القراءة". وتنتشر المبادرة من قرية إلى قرية في أوغندا بفضل الإعلانات الإذاعية المحلية. وفي الولايات المتحدة، تُعقد جلسات قراءة باللغة العربية في المكتبات العامة في محاولة لتشجيع الآباء المهاجرين على القراءة لأطفالهم. وفي تايلاند، تدير هذه المبادرة ممرضة في دار للأيتام يهتم بمرضى الإيدز.

We Love Reading أحد السفراء الشباب المتطوعين ببرنامج نحن نحب القراءة وهو يقوم بشرح توضيحي للأطفال.

وتشير الدكتورة رنا إلى أن اختيار شعار المبادرة الذي يتميز بالفراشات الملونة يرمز إلى عملية تحول الدودة إلى فراشة وما له من دلالات على قدرة أي شخص على إعادة تكوين نفسه والتقدم نحو الأفضل. هناك أيضا دلالات أخرى تستمعون إليها خلال هذا اللقاء الشيق مع مؤسسة "نحن نحب القراءة"، بما في ذلك أثر المبادرة الإيجابي على اللاجئين السوريين في المخيمات.