الأمين العام: تهديد ارتفاع منسوب البحار لدولة توفالو، مؤشر على ما ينتظرنا جميعا

وقال الأمين العام إن توفالو تواجه تهديدا وجوديا بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار الناجم عن تغير المناخ. وشدد على أهمية الإرادة السياسية القوية وتعزيز العمل في مجال المناخ.

وفي تغريدة على موقع تويتر قال غوتيريش:

"أنا في توفالو الموجودة في مقدمة الخطوط الأمامية لأزمة تغير المناخ العالمية. ارتفاع منسوب البحار يهدد بإغراق هذه الدولة الجزرية، وهو مؤشر على ما ينتظرنا جميعا. نحتاج إلى عمل مناخي عاجل لمنع غرق توفالو وغرق العالم معها".

I’m in Tuvalu, on the extreme frontlines of the global climate emergency.



Rising seas threaten to drown this island nation — a sign of what’s in store for us all.



We need urgent #ClimateAction to stop Tuvalu from sinking and the world from sinking with it. pic.twitter.com/yfAK3nRHQE — António Guterres (@antonioguterres) May 17, 2019

وتحدث غوتيريش للصحفيين، قائلا إن تغير المناخ يضرب توفالو بشكل هائل لا يضاهيه وضع في أي مكان آخر بالعالم.

وفي لقاء صحفي مشترك مع رئيس وزراء توفالو، أبدى غوتيريش إعجابه بالطريقة التي قررت بها توفالو المقاومة وتطبيق برنامج التكيف والصمود في مجال المناخ.

"ولكن من الضروري أن تتفهم الحكومات التي ما زالت تتسبب في المشاكل التي تؤثر على توفالو، أهمية أن تتغير. يجب أن تغير سياساتها في مجال الطاقة والنقل والطريقة التي تدير بها مدنها واستخدام الوقود الأحفوري (مثل النفط والغاز) لوقف تأثير تغير المناخ على توفالو. إن تغير المناخ لا يمكن أن يتوقف في توفالو، ولكن يتعين أن يتوقف في بقية أنحاء العالم."

وأشار الأمين العام إلى قمة المناخ التي يعتزم عقدها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول، مضيفا أن التركيز سينصب على ضمان أن تتقبل كل الدول الالتزام بالوصول إلى صفر من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 للحد من ارتفاع الحرارة كيلا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.

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