اختتام اجتماع الأطراف اليمنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة

وقال مبعوث الأمين العام الخاص لليمن، مارتن غريفيثس، إن نقاشات صريحة وبناءه دارت بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتـفاق الحديدة، حسبما جاء في بيان أصدره مكتبه.

بدأت الاجتماعات يوم الثلاثاء الماضي، وشملت مناقشة إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، التي انسحبت منها قوات الحوثيين من مواقعها، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد.

وأضاف البيان أن مكتب المبعوث الخاص سيستمر في التواصل مع الأطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق.

كما أعرب المبعوث الأممي عن امتنانه للحكومة الأردنية لدعمها لهذا الاجتماع الهام، فضلا عن دعمها المستمر لجهود مكتبه.

وكان الطرفان قد اتفقا خلال مشاوراتهما في السويد آخر عام 2018، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في هذه المدينة والموانئ.