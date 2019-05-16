دعوة أممية إلى وقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في ليبيا

وفي المؤتمر الصحفي اليومي قال دوجاريك نقلا عن المنظمات الإنسانية في ليبيا "إن 6 مدنيين على الأقل قتلوا، و5 آخرين أصيبوا بجراح في غارة جوية على ما يبدو في قصر بن غشير يوم الثلاثاء. ولا يزال التحقق من التقارير بوقوع مزيد من الضحايا المدنيين نتيجة القصف مساء أمس، جارٍ."

ويواصل العاملون في المجال الإنساني تذكير الأطراف بالتزاماتها بموجب القوانين الإنسانية الدولية واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

ودعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك عن طريق القصف الجوي أو القصف على المناطق المأهولة بالسكان، لما له من أثر عشوائي محتمل.