مسؤول أممي يلتقي المجلس العسكري الانتقالي، ويتواصل مع قوى الحرية والتغيير في السودان

ونقل نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عن هايسوم القول إن عمله في هذا الصدد مُنسق بشكل وثيق مع الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي ويدعمها بشكل كامل من أجل تيسير عملية انتقال متوافق عليها ويقودها المدنيون.

كما قال نائب المتحدث الرسمي إن الأمم المتحدة تواصل حث جميع الأطراف صاحبة المصلحة على الدخول في حوار شامل يلبي تطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية، وفق ما جاء في إعلان مؤتمر الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السادس من مايو/أيار.

وكرر المتحدث أمام الصحفيين، في المقر الرئيسي بنيويورك، دعوة الأمم المتحدة لجميع المعنيين إلى "العمل معا لضمان الانتقال السلمي" وضمان السلام المستدام في جميع أنحاء السودان.