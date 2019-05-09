اتفاق أممي على "خطوات طموحة" للتصدي لتغير المناخ

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الرؤساء التنفيذيين لوكالات الأمم المتحدة، اليوم الخميس في جنيف، حيث أكدوا التزامهم بتعزيز استجابة وكالاتهم لاحتياجات الدول الأعضاء وعلى بناء قدراتها على التكيف، وتعزيز استجابة أنظمتها للحماية الاجتماعية للأحداث ذات الصلة بالمناخ.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن المنظمة الأممية ووكالاتها التزمت برفع سقف الطموح لاتخاذ إجراءات لدمج اعتبارات التنمية المستدامة بشكل أكثر منهجية، سواء من حيث عملياتها أو برامجها المتخصصة.

وقد أوضح تقرير أممي حديث حول التنوع البيولوجي، أن تأثير البشر على الطبيعة يهدد ما يقرب من مليون نوع من الكائنات الحية بالانقراض خلال عقود، في حين أن الجهود الحالية للحفاظ على موارد الأرض ستفشل على الأرجح إن لم يتم القيام بعمل جذري.