 

اتفاق أممي على "خطوات طموحة" للتصدي لتغير المناخ

UNDP Comoros/James Stapley
الأشخاص الذين يعيشون على أرخبيل جزر القمر في المحيط الهندي بحاجة لجهود مكثفة للتكيف مع تغير المناخ.
9 آيار/مايو 2019
تغير المناخ

 اتفق رؤساء كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها على خطوات وصفوها بالطموحة والملموسة للتصدي لتغير المناخ قبل القمة التي دعا لها الأمين العام للأمم المتحدة حول قضايا المناخ في سبتمبر القادم. كما أكد المسؤولون الأمميون التزامهم بالعمل على تلبية احتياجات الدول الأعضاء للحد من الآثار الضارة للتغير المناخي، ومجابهة الكوارث الناجمة عنه.  
 

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الرؤساء التنفيذيين لوكالات الأمم المتحدة، اليوم الخميس في جنيف، حيث أكدوا التزامهم بتعزيز استجابة وكالاتهم لاحتياجات الدول الأعضاء وعلى بناء قدراتها على التكيف، وتعزيز استجابة أنظمتها للحماية الاجتماعية للأحداث ذات الصلة بالمناخ.  

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن المنظمة الأممية ووكالاتها التزمت برفع سقف الطموح لاتخاذ إجراءات لدمج اعتبارات التنمية المستدامة بشكل أكثر منهجية، سواء من حيث عملياتها أو برامجها المتخصصة. 

وقد أوضح تقرير أممي حديث حول التنوع البيولوجي، أن تأثير البشر على الطبيعة يهدد ما يقرب من مليون نوع من الكائنات الحية بالانقراض خلال عقود، في حين أن الجهود الحالية للحفاظ على موارد الأرض ستفشل على الأرجح إن لم يتم القيام بعمل جذري.

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