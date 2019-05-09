تعيين 17 مناصرا لأهداف التنمية المستدامة 

من بين هذه الشخصيات البارزة الشيخة موزا بنت ناصر التي أسست مؤسسة (التعليم فوق الجميع) والناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، والناشطة التشادية في مجال المناخ وحقوق الشعوب الأصلية هندو إبراهيم، والليبية الكندية آلاء مرابط مؤسسة منظمة أصوات النساء الليبيات.

الناشطة التشادية في مجال المناخ وحقوق الشعوب الأصلية هندو إبراهيم تنضم لمناصري أهداف #التنمية_المستدامة.



القائمة تضم 17 شخصية بارزة من مختلف أنحاء العالم.https://t.co/jky0IQuC4q pic.twitter.com/1Ys0q4NoRp — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) May 9, 2019

وقد اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحقيق أهـداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ولبناء الزخم اللازم للتنمية الجامعة التي تحدث تحولا في حياة البشر، ستستخدم تلك الشخصيات منابرها الفريدة وقيادتها لتعزيز الجهود الدولية في مختلف القطاعات.

وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن أدوات الاستجابة للتحديات التي يطرحها تغير المناخ والضغوط البيئية والفقر وانعدام المساواة موجودة، وتوجد في اتفاقي عام 2015 وهما أجندة التنمية المستدامة واتـفاق باريس لتغير المناخ.

ولكنه قال إن تلك الأدوات غير مفيدة إن لم تُستخدم، وشدد على الحاجة لمزيد من العمل والطموح والإرادة السياسية.

ويأتي مناصرو أهداف التنمية المستدامة من الحكومات والمجالات الفنية والأكاديمية والرياضية ومنظمات الأعمال والنشطاء من مختلف أنحاء العالم.