في أعقاب إعلان إيران عدم الامتثال لأجزاء من خطة العمل الشاملة، غوتيريش يشدد على أهمية الحفاظ على هذه الصفقة النووية التاريخية

جاء ذلك عقب إعلان إيران أنها ستتوقف عن الامتثال لأجزاء من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمين العام أكد في بيانه "على أن خطة العمل الشاملة المشتركة تمثل إنجازا كبيرا في مجال عدم الانتشار النووي والدبلوماسية، وقد ساهمت في تحقيق السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

وقد تم الاتفاق على هذه الخطة بين إيران والدول دائمة العضوية زائد واحد (أي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا) وقد أقرها مجلس الأمن في تموز/يوليو 2015.

إشارة إلى أن الولايات المتحدة انسحبت رسميا من الاتفاقية في 8 من أيار/مايو 2018.

