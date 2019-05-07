منظمة الصحة العالمية ترحب بالتزام شركات الأغذية بالقضاء على الدهون القاتلة

جاء الالتزام خلال اجتماع مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مع العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الـ 12 التي تمثل التحالف، وذلك من أجل مناقشة الإجراءات الرامية إلى القضاء على الدهون المنتجة صناعيا، وتقليل الملح والسكر والدهون المشبعة في الأطعمة المصنعة.

وأكد الاجتماع على أهمية الإجراء التنظيمي المتعلق بملصق المكونات على المنتجات والتسويق، ودعا قطاع الصناعة إلى الالتزام التام بمدونة منظمة الصحة العالمية للتسويق لبدائل لبن الأم.

ويتسبب تناول الدهون المتحولة في أكثر من نصف مليون حالة وفاة سنويا بسبب مرض الشريان التاجي على مستوى العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

والدهون المتحولة، أو الأحماض الدهنية المتحولة، هي عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة، طبيعية المصدر أو أخرى صناعية. وتمثل الحيوانات المجترة (الأبقار والأغنام) مصدرا طبيعيا لهذه الدهون، ولكن ما ينتج منها صناعيا فيتم بواسطة عملية صناعية يضاف بموجبها عنصر الهيدروجين إلى الزيت النباتي ليتحول هذا السائل إلى مادة صلبة تنتج زيتا "مهدرجا جزئيا".

وقال الدكتور تيدروس "إن الالتزام الذي تعهد به التحالف يتماشى مع هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في القضاء على الأغذية الصناعية من إمدادات الغذاء العالمية بحلول عام 2023،" مشيرا إلى أن المنظمة ستراقب الخطوات التالية التي ستتخذها الشركات للمساعدة في ضمان هذا الالتزام.

تجدر الإشارة إلى أن قرار أعضاء التحالف يتمثل في التأكد من أن كمية الدهون الصناعية في منتجاتها لا تتجاوز 2 غرام لكل 100 غرام من الدهون أو الزيت في المنتجات الغذائية على مستوى العالم بحلول 2023. الأمر الذي يتماشى مع هدف منظمة الصحة العالمية وتوصيات مبادرة "استبدل"، التي تم تطويرها وإطلاقها عام 2018.

وأضاف الدكتور تيدروس قائلا: "إن التخلص من الدهون غير المشبعة المنتجة صناعيا هو أحد أبسط الطرق وأكثرها فاعلية لإنقاذ الأرواح وخلق إمدادات غذائية صحية".

وتمشيا مع المبادرة، دعت المنظمة جميع منتجي الأغذية ومصنعي الزيوت والدهون، وليس فقط أعضاء التحالف، إلى الالتزام بالقضاء على الدهون الصناعية من الإمدادات الغذائية العالمية.

