الأمم المتحدة: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ "لا يؤدي إلا إلى زيادة التوترات في المنطقة"  

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت في الرابع من أيار/مايو عددا من الصواريخ قصيرة المدى في بحر اليابان.

وردا على سؤال أحد الصحفيين، قال دوجاريك إننا على علم تام بالصواريخ الأخيرة التي أطلقتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، موضحا أن هذا الإجراء يؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة.

وأشار دوجاريك إلى أن "الأمين العام يتابع التطورات عن كثب، ويشجع جميع الأطراف على مواصلة حوارهم من أجل دفع السلام المستدام قدما وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل يمكن التحقق منه".

وإذا تضمن الإطلاق الذي تم يوم الجمعة الماضي صاروخا باليستيا محظورا، فسيكون ذلك أول اختبار من نوعه من قبل كوريا الديمقراطية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عندما أعلنت البلاد عن اختبار ناجح لصاروخ باليستي عابر للقارات.

