 

سوريا: تزايد الهجمات على المرافق الصحية يثير قلقا أمميا بالغا

UNICEF/ Aaref Watad
فتيات في مخيم مؤقت شمال سوريا.
6 آيار/مايو 2019
السلم والأمن

أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات شمال غرب سوريا في أعقاب تصاعد العنف وأعمال القتال الأخيرة في المناطق المجردة من السلاح وحولها. 
 

وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه منذ 28 من نيسان/أبريل تم ضرب ما لا يقل عن سبع منشآت، بما في ذلك أربع في محافظة حماة وثلاث في محافظة إدلب.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي أن المنشآت الصحية في إدلب وحماة تعرضت بالأمس لضربات جوية.

وفي هذا السياق كرر دعوة الأمم المتحدة لجميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين، ولا سيما تجنب تدمير المستشفيات وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية، تمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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