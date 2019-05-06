سوريا: تزايد الهجمات على المرافق الصحية يثير قلقا أمميا بالغا

وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه منذ 28 من نيسان/أبريل تم ضرب ما لا يقل عن سبع منشآت، بما في ذلك أربع في محافظة حماة وثلاث في محافظة إدلب.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي أن المنشآت الصحية في إدلب وحماة تعرضت بالأمس لضربات جوية.

وفي هذا السياق كرر دعوة الأمم المتحدة لجميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين، ولا سيما تجنب تدمير المستشفيات وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية، تمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.