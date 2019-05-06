مشاورات الأمم المتحدة تحتوي الوضع بعد التصعيد بين غزة وإسرائيل

وقال ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة:

"الأمر الآن متروك للأطراف لتنفيذ هذا التفاهم. إذا استمر الهدوء، تعتقد الأمم المتحدة أننا سنكون قادرين على مناقشة الترتيبات طويلة الأجل لتحسين الوضع وتوفير الإغاثة لسكان غزة من خلال تخفيف الإغلاق ودعم عملية المصالحة، وهما أمران حاسمان لإيجاد حل سياسي لمشاكل غزة."

هذا وأعلن المتحدث باسم الأمين العام أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف سيتوجه إلى القاهرة غدا لمواصلة مناقشاته مع الأطراف المعنية.

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد طالب كل الأطراف بضبط النفس والتزام التهدئة على الفور، وحثها على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية.

رياض منصور: مجلس الأمن لا يتمتع بالإرادة السياسية لتنفيذ قرارته

أدان المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بأشد العبارات الممكنة ما وصفه بالعدوان على شعب غزة، وقال "لا يوجد مبرر لإلحاق الأذى بالمدنيين".

وفي حديثه للصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن الدولي قال منصور:

"نحن بحاجة إلى معالجة السبب الجذري لهذه المشكلة، ألا وهو الحصار والاحتلال. نحتاج إلى وضع حد لهذا الحصار. هذه جريمة ضد الإنسانية. وطالما أن هذه الجريمة مستمرة، فسنرى حلقات من المواجهة."

وأشار السفير الفلسطيني إلى ما وصفه بشلل مجلس الأمن تجاه ما يحصل في غزة قائلا "ليس لدى المجلس الإرادة السياسية للعمل على تنفيذ قراراته للأسباب الواضحة التي نعرفها جميعا"، مستدركا أن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن طرق باب مجلس الأمن.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تم إطلاق مئات الصواريخ من غزة نحو جنوب إسرائيل، وردت إسرائيل بمئات الغارات الجوية والقصف المدفعي. ووفقا لتقارير إخبارية، قُتل وجُرح العديد من النساء والأطفال والرجال من كلا الجانبين نتيجة العنف.

