 

غوتيريش يطالب كل الأطراف بضبط النفس في غزة

UN Photo/Loey Felipe
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أثناء إلقاء كلمته أمام جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات
5 آيار/مايو 2019
السلم والأمن

يتابع الأمين العام للأمم المتحدة بقلق بالغ التطورات الأمنية الأخيرة في غزة، ومخاطر حدوث تصعيد خطير آخر ووقوع مزيد من الخسائر البشرية عشية شهر رمضان المبارك.

 

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، أدان الأمين العام بأشد العبارات إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل، وخاصة استهداف المراكز السكنية المدنية. وحث كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتزام التهدئة على الفور والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية.

ويعمل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عن قرب مع مصر وجميع الأطراف المعنية لاستعادة الهدوء.

وقد أدان ملادينوف استمرار إطلاق الصواريخ من غزة، ودعا إلى وقف سفك دماء الفلسطينيين والإسرائيليين وتدمير المنازل. وشدد على ضرورة التهدئة والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية قبل فوات الأوان.

 

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