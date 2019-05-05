غوتيريش يطالب كل الأطراف بضبط النفس في غزة

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، أدان الأمين العام بأشد العبارات إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل، وخاصة استهداف المراكز السكنية المدنية. وحث كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتزام التهدئة على الفور والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية.

ويعمل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عن قرب مع مصر وجميع الأطراف المعنية لاستعادة الهدوء.

وقد أدان ملادينوف استمرار إطلاق الصواريخ من غزة، ودعا إلى وقف سفك دماء الفلسطينيين والإسرائيليين وتدمير المنازل. وشدد على ضرورة التهدئة والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية قبل فوات الأوان.