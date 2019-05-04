الأمم المتحدة تدعو إلى تهدئة الوضع في غزة

وفي بيان صحفي، أعرب عن تعاطفه مع أسرة وأصدقاء من قتلوا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال ملادينوف إن الأمم المتحدة تعمل مع مصر وكل الأطراف لتهدئة الوضع. ودعا الجميع إلى نزع فتيل التصعيد على الفور والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن من يسعى إلى الإضرار بتلك التفاهمات سيتحمل مسؤولية نشوب صراع ستكون له عواقب وخيمة على الجميع.

وقال إن مواصلة السير على الطريق الحالي من التصعيد سيطيح بسرعة بما تم تحقيقه ويدمر فرص التوصل إلى حلول طويلة الأمد للأزمة. وأضاف ملادينوف في بيانه أن الدائرة اللانهائية من العنف يجب أن تتوقف، وشدد على ضرورة إسراع وتيرة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في غزة.

وذكر المسؤول الأممي أن أعمال العنف الراهنة تهدد التقدم الكبير الذي حقق خلال الأسابيع الأخير لتخفيف معاناة سكان غزة، ورفع الإغلاق، ودعم المصالحة الفلسطينية.

وأفادت الأنباء بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا نحو 200 صاروخ باتجاه إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي رد بقصف جوي ومدفعي.