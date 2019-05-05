لاجئون ومهاجرون وشهر رمضان المبارك

© UNHCR/Tarmizy Harva سيدة من الروهينجا تصلي في مكان إيواء مؤقت في أتشيه في إندونيسيا أثناء شهر رمضان. يوليه 2015.

سيدة من الروهينجا تصلي في مكان إيواء مؤقت في أتشيه في إندونيسيا، حيث تعيش مع آخرين بعد أن أنقذهم صيادون إندونيسيون من قارب مهربين كان على وشك الغرق، أثناء فرارهم من الاضطهاد والعنف في ميانمار بحثا عن الأمان.

© UNHCR/Kim Nelson طاهية إيرانية وابنتها يستعرضان أطباقا تقليدية في إطار مبادرة لدعم اللاجئين والمهاجرين في لندن. أبريل/نيسان 2018.

قبل نحو شهر من بدء شهر رمضان، استعرضت إيلاهي وابنتها باراستو طبقا تقليديا من المطبخ الإيراني في إطار مبادرة بالمملكة المتحدة تدرب الطهاة المهاجرين واللاجئين على تعليم الآخرين طرق الطبخ.

الطهاة من إيران وسوريا ونيجيريا وإثيوبيا وكوبا يستعرضون مهاراتهم في الطبخ وأطباقهم التقليدية، فيما يكتسبون مهارات وخبرة في العمل التطوعي تفيدهم في الاندماج في الحياة في بريطانيا.

© UNHCR/Ed Ou أسرة عراقية نازحة تتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان، في مخيم للمشردين داخليا في كردستان العراق.

أسرة عراقية نازحة تتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان، في مخيم للنازحين داخليا في إقليم كردستان العراق افتتح منتصف عام 2015.

منذ ذلك العام يستضيف الإقليم مئات آلاف النازحين العراقيين، واللاجئين السوريين الفارين من العنف. بالنسبة لأولئك العراقيين والسوريين لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحتفلون فيها بعيدا عن ديارهم بشهر رمضان الذي كان عادة ما يشهد تجمع الأسر وزيارات الأصدقاء.

وبالإضافة إلى مكانته الخاصة لديهم، أصبح الشهر الكريم أيضا تذكرة بديار فقدوها وأحباء في أرض بعيدة.

