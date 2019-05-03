مؤتمر تحالف الحضارات يختتم أعماله في باكو -- لكن رحلة الحوار بين الثقافات تمضي قدما

وفي الحفل الختامي، قيّم ممثلو أسرة الأمم المتحدة ما تم إنجازه بشكل جيد وما يمكن تحسينه، مشيرين إلى أنه في حين أن الحوار داخل المجتمعات المختلفة قد يخلق توترا، إلا أنه يبني تفاهما أيضا.

وواصفا المنتدى بأنه "لحظة حاسمة في الساحة الدولية اليوم"، قال ميغيل أنخيل موراتينوس، ممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات، إن العالم يتجه نحو "تعددية جديدة"من خلال الحوار بين الثقافات.

غير أنه أشار إلى أن "التعددية الثقافية تتعرض للهجوم"، مذكّرا الجميع بأنه في عالم "البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، حيث تتحدث الآلات مع بعضها البعض، ما زلنا بحاجة إلى تواصل بشري".

وشدد على أن مسار باكو لا ينتهي بنهاية هذا اليوم بل يجب أن يستمر، قائلا إننا نغادر هذه الليلة مسلحين بالأمل والقوة المستمديْن من هذه المساعي الكريمة.

دور الشباب حاسم في منع التطرف العنيف وبناء سلام دائم

في اليوم الثاني للمنتدى، تم تسليط الضوء بشكل كبير على الشباب بدءا بمناقشة بين الثقافات أدارها مكتب تحالف الأمم المتحدة للحضارات.

"لقد أصبحت مشاركة الشباب عاملا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى منع التطرف العنيف وبناء السلام المستدام"، كما قال موراتينوس.

وسلط موقع "شباب من أجل السلام" أو Youth4Peace، الضوء على بناء سرد مضاد للتطرف العنيف من خلال جمع مشاركين من خلفيات مختلفة حيث تحدثوا عما يفعلونه ليحدثوا فرقا.

من فرنسا، أسست عالمة الفيزياء الفلكية فاتوماتا كيبي "فيميريد" أو Ephemerides، وهو برنامج يوفر دروسا في علم الفلك لطلاب المدارس الثانوية من خلفيات تحتاج إلى رعاية. ورغم أنها عملت مع ناسا، إلا أن شغفها يكمن في تدريس الرياضيات والفيزياء والكيمياء للفتيات في مالي.

وقالت فاتوماتا إن "30 في المائة فقط من هؤلاء الفتيات يحظين بفرصة الالتحاق بالمدارس، وهناك لا يُدرسن العلوم، لذلك أعلمهن عن النظام الشمسي".

كما تقوم فاتوماتا بتدريس علم الفلك للشباب المهمشين في باريس، بما في ذلك أخذهم للقاء الموظفين في مجال الفضاء الجوي.

وفي حدث آخر حول إشراك الشباب والتدريب المهني، قالت نهال سعد، المتحدثة الرسمية باسم الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، إن مكتب التحالف الأممي يعتبر الشباب شركاء أساسيين في "تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب من مختلف الثقافات والأديان، مما يبرز إرادة الأغلبية لرفض التطرف العنيف واحتضان التنوع"، مضيفة أن المكتب يركز بقوة على الإجراءات الوقائية التي يقودها الشباب، بما فيها الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة:

"لقد تم تشجيع صانعي الإعلام الشباب على إنشاء محتوى حول القضايا المتعلقة بالهجرة والتنوع والاندماج الاجتماعي لمهرجان فيدو الشباب بلورال بلس أو PLURAL + Youth Video Festival، على سبيل المثال. ويعمل مكتب التحالف والمنظمة الدولية للهجرة حول هذه المبادرة التي تم إطلاقها عام 2009 مع شبكة تضم أكثر من 50 منظمة شريكة على مستوى العالم لتمكين الشباب من استكشاف القضايا الاجتماعية الملحة."

اليونسكو تؤكد أهمية تعزيز الحوار بين الثقافات في ظل اتساع الصراعات

قالت ندى الناشف مساعدة المديرة العامة لمنظمة اليونسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية، إن حوار الثقافات تتزايد ضرورته اليوم، خصوصا في منطقة العالم العربي، "في وقت نشهد فيه المزيد من الحروب والنزاعات وقضايا الهجرة التي تعصف بعالمنا" من كافة الجهات.

وشددت ممثلة اليونسكو في المنتدى العالمي الخامس للحوار بين الثقافات، المقام في باكو بأذربيجان، في حوار أجرته الزميلة بسمة البغال على ضرورة الاهتمام بحوار الأديان "من أجل فهم الآخر، بعيدا عن نبذ المختلف وأساطير الكراهية التي تسبب الاختلافات الشديدة" حسب تعبيرها.

UN Video Screen Shot ندى الناشف - مساعدة المديرة العامة لمنظمة اليونسكو للعلوم الاجتماعية والانسانية

وكانت ندى الناشف قد أشارت، في كلمتها الافتتاحية للمنتدى العالمي، إلى قوى الانقسام الجديدة الناشئة التي تنشر الكراهية والتعصب والجهل، قائلة إنه في الوقت الذي يتعرض فيه التنوع الثقافي للتهديد من ضغوط شعوبية كبيرة، يواجه العالم أكبر أزمة لجوء ونزوح في التاريخ الحديث".

كما شددت الناشف على أهمية دور الشباب الذين قالت إن اليونسكو تضعهم في خانة الشراكة الكاملة، ليس فقط كمستفيدين ولكن عبر العمل معهم من البداية في تصميم الأفكار والمبادرات.