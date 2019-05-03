برنامج الأغذية العالمي يوقف توزيع نوع من المساعدات حتى الانتهاء من الاختبار المعملي

ووفقا لتقارير من مراكز طبية وسجلات مستشفيات في منطقة كاراموجا شمالي شرق أوغندا، فإن ثلاثة أشخاص قد توفوا، وأدخل 293 آخرون للفحص والعلاج في مراكز صحية شهري مارس وأبريل، وذلك بعد تناولهم وجبة تعرف باسم "سوبر–سيريال" قام بتوزيعها برنامج الأغذية العالمي. ويستخدم البرنامج وشركاؤه هذا النوع من الغذاء المحسَّن المدعَّم بالفيتامينات لمنع تعرض الناس لأمراض سوء التغذية، خاصة بين النساء والأطفال.

وقد فشلت التحقيقات المعملية الأولية في كشف المسبب المباشر للمرض بشكل قاطع، حسب البرنامج، الذي أجرى حتى الآن أكثر من 2400 اختبار متعلق بالأغذية - بما في ذلك الفحص بحثا عن أي سموم فطرية أو معادن ثقيلة أو مبيدات حشرية وملوثات ميكروبية – غير أنه لم يتم التوصل إلى السبب الجذري للمشكلة بعد.

وقال البرنامج إنه، ومع تزايد الشك في احتمال أن تكون الأغذية المعنية هي المتسببة في التلوث الغذائي، قام بإجراء عاجل أوقف فيه جميع عمليات توزيع الطعام في كاراموجا أولا، ثم أوقفها في كل أوغندا. كما أطلق البرنامج حملة إعلامية لحث ساكني منطقة كاراموجا على إعادة أي مخزونات متبقية لديهم إلى مراكز التوزيع. وتضمنت الحملة استخدام الرسائل الإذاعية والاجتماعات العامة ولقاءات مع قادة المجتمع.

وفي 9 أبريل، أوقف برنامج الأغذية العالمي توزيع جميع المنتجات من المورد المعني بتوريد الأغذية المعنية، على مستوى كل دول العالم.

ويقول البرنامج إن هذه القضية لم يسبق لها مثيل، في تأثيرها على سلسلة توريد الأغذية التي يستخدمها، حيث أنه أوقف حتى الآن إمدادات أغذية تبلغ أكثر من 21 ألف طن متري، بقيمة نحو 22 مليون دولار أمريكي. ويقول برنامج الأغذية العالمي إن اتخاذه لهذه الإجراءات الوقائية واسعة النطاق يعني أن "شاغلنا الأساسي هو صحة وسلامة من نخدمهم من الناس".

سوبر– سيريال هو نوع من غذاء الذرة أو القمح المخلوط بفول الصويا، وهو مدعَّم ومحسَّن بالفيتامينات والمعادن ويتم توفيره كدقيق، في عبوات بوزن 25 كيلوجراما. ويشكل هذا الغذاء جزءا مهما من جهود برنامج الأغذية العالمي لمنع سوء التغذية وإنقاذ الأرواح.