اليونيسف تبدي القلق بشأن ما أفيد عن إعدام 5 أطفال في إيران والسعودية

ووفق بيان صحفي صادر عن المدير الإقليمي لليونيسف خيرت كابالاري، أفادت التقارير بإعدام فتيين في السابعة عشرة من العمر في سجن ادعي احتجازهما به في شيراز، جنوب إيران. وأفيد بأن الأسرتين والمحامين لم يبلغوا مسبقا بموعد تنفيذ حكم الإعدام.

وقال كابالاري إن التقارير الواردة من السعودية أفادت بالحكم على ثلاثة أطفال بالإعدام وتنفيذ الحكم عليهم في الثالث والعشرين من أبريل/نيسان.

وأكد المسؤول الأممي أن ذلك يعد انتهاكا واضحا لحقوق الأطفال. واقتبس من اتفاقية حقوق الطفل التأكيد على ضرورة عدم تعريض أي طفل للتعذيب أو معاملته وعقابه بشكل قاس ومهين وغير إنساني، وضرورة عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم ارتكبت من قبل أشخاص تحت سن الثامنة عشرة.

وقال إن الأطفال المتهمين أو المدانين بمخالفة القانون، يجب أن يعاملوا بكرامة واحترام وبشكل يأخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار.

وفيما يحتفل العالم بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، جددت اليونيسف التأكيد على أهمية التزام أطراف المعاهدة بمبادئها الجوهرية فيما يتعلق بالاحتجاز والعقاب وعقوبة الإعدام.

وأكد كابالاري استعداد اليونيسف لدعم الحكومات والقضاء في تعزيز جهود وضع تدابير بديلة عن الاحتجاز.