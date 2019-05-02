نتائج أولية حول مقتل نحو 160 شخصا وسط مالي

ووفق قسم حقوق الإنسان والحماية في البعثة، فقد ساهم الإفلات من العقاب الذي تمتعت به مجموعات الدفاع الذاتي وسط مالي، لفترة من الزمن، في تغذية دائرة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين هناك.

وكانت الهجمات المنسقة والمنظمة والمخطط لها على جزء من قرية أوغوساغو، وقعت في سياق هجمات مشابهة أخرى من مجموعات الصيادين التقليديين ضد مجتمعات الفولاني.

محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام في مالي أعرب عن صدمته البالغة إزاء وحشية الأعمال المروعة التي ارتكبت ضد المدنيين، خاصة الأطفال والنساء. وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الفظائع أمام القضاء.