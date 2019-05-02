 

نتائج أولية حول مقتل نحو 160 شخصا وسط مالي

UNICEF/Maiga
تعرض السكان المحليون في أوغوساغو الواقعة في منطقة موبتي في مالي، لهجوم في 23 مارس/آذار أسفر عن مقتل نحو 160 شخصا وتشريد المئات وإحراق العديد من الأكواخ ومخازن الحبوب.
2 آيار/مايو 2019
حقوق الإنسان

أصدرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي النتائج الأولية لتحقيق بعثة تقصي الحقائق في الانتهاكات الخطيرة التي وقعت في أوغوساغو في منطقة موبتي في الثالث والعشرين من مارس/آذار 2019 وأدت إلى مقتل 157 شخصا على الأقل من مجتمع الفولاني.

ووفق قسم حقوق الإنسان والحماية في البعثة، فقد ساهم الإفلات من العقاب الذي تمتعت به مجموعات الدفاع الذاتي وسط مالي، لفترة من الزمن، في تغذية دائرة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين هناك.

وكانت الهجمات المنسقة والمنظمة والمخطط لها على جزء من قرية أوغوساغو، وقعت في سياق هجمات مشابهة أخرى من مجموعات الصيادين التقليديين ضد مجتمعات الفولاني.

محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام في مالي أعرب عن صدمته البالغة إزاء وحشية الأعمال المروعة التي ارتكبت ضد المدنيين، خاصة الأطفال والنساء. وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الفظائع أمام القضاء.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

الأمم المتحدة تدين مقتل أكثر من 130 شخصا وسط مالي

23 آذار/مارس 2019
السلم والأمن

أدان مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشدة المذبحة التي وقعت في قرية أوغوساغو وسط مالي وأدت إلى مقتل أكثر من 130 شخصا من بينهم نساء وأطفال وفق التقارير.