اليونيسف: حملات التلقيح هذا العام تصل إلى 34 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

وتوجد تلك المناطق في العراق والأردن وليبيا وسوريا والسودان واليمن. وقالت المنظمة إن اللقاحات تحمي الأطفال من الأمراض والموت. وشددت على أهميتها لتكون بداية حياة الطفل صحية.

وقالت اليونيسف، في بيان صحفي، إن الأطفال الذين يحتاجون للقاحات وخاصة في مناطق النزاع هم الأقل حظا من حيث الحصول عليها.

ووفق اليونيسف يعيش طفل واحد من بين كل خمسة أطفال في المنطقة، إما في مواقع النزاع أو في بلدان متأثرة بالنزاع.

ويتعرض الأطفال غير المحصنين، أو الذين لا يتلقون الجرعات الضرورية، للإصابة بأمراض خطيرة وحتى للموت.

ومع انتهاء أسبوع التلقيح العالم، شدد خيرت كابالاري المدير الإقليمي لليونيسف على ضرورة تذكير الجميع بأن الصحة هي حق لكل طفل، وأن تزويد الأطفال برعاية صحية جيدة هي ضرورة أخلاقية حتمية.

ودعت اليونيسف إلى اتخاذ عدد من التدابير الفورية لإيصال اللقاحات المنقذة للحياة إلى كل طفل في المنطقة، ومن ذلك ضمان أطراف النزاع وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وغير مشروط كي يحصل جميع الأطفال على التلقيح، ووقف الهجمات على طواقم الصحة، وحماية سلسلة تبريد اللقاحات في جميع الأوقات للحفاظ على صلاحيتها.