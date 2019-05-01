 

نجم سينمائي أميركي يتحدث أمام الكونغرس عن أزمة اللاجئين السوريين

UNHCR/Michael Muller
النجم السينمائي الأميركي وسفير النوايا الحسنة لمفوضية شؤون اللاجئين بن ستيللير يلتقي لاجئين في غواتيمالا.
1 آيار/مايو 2019
المهاجرون واللاجئون

في جلسة استماع في الكونغرس، تحدث الممثل والمخرج الأميركي الشهير بن ستيللير عن الآثار الإنسانية للصراع السوري المستمر منذ ثماني سنوات، باعتباره سفيرا للنوايا الحسنة لمـفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وسلط نجم هوليوود الضوء على الظروف الصعبة التي تواجهها الأسر السورية التي التقاها في مخيمات اللاجئين وذكـّر السياسيين الأميركيين بأن خلف الأرقام، قصصا وأناس حقيقيين.

وأمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، تحدث ستيللير عن التوأم رزان ويزن اللذين تركا سوريا مع أسرتهما عندما كانا يبلغان من العمر أربعة أشهر. وبعد ثمانية أعوام، أصبح يزن يبيع الخضراوات في لبنان لمساعدة أسرته على الوفاء بالاحتياجات اليومية.

وأشار النجم الأميركي أن السوريين يمثلون أكبر عدد من المجبرين على النزوح، وفقا لمفوضية شؤون اللاجئين. وقد سافر ستيلير إلى غواتيمالا وألمانيا والأردن للقاء لاجئين اقتلعوا من ديارهم بسبب الحروب.

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