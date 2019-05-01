نجم سينمائي أميركي يتحدث أمام الكونغرس عن أزمة اللاجئين السوريين

وسلط نجم هوليوود الضوء على الظروف الصعبة التي تواجهها الأسر السورية التي التقاها في مخيمات اللاجئين وذكـّر السياسيين الأميركيين بأن خلف الأرقام، قصصا وأناس حقيقيين.

وأمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، تحدث ستيللير عن التوأم رزان ويزن اللذين تركا سوريا مع أسرتهما عندما كانا يبلغان من العمر أربعة أشهر. وبعد ثمانية أعوام، أصبح يزن يبيع الخضراوات في لبنان لمساعدة أسرته على الوفاء بالاحتياجات اليومية.

وأشار النجم الأميركي أن السوريين يمثلون أكبر عدد من المجبرين على النزوح، وفقا لمفوضية شؤون اللاجئين. وقد سافر ستيلير إلى غواتيمالا وألمانيا والأردن للقاء لاجئين اقتلعوا من ديارهم بسبب الحروب.