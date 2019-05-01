الأمم المتحدة تذكـّر أطراف الصراع الليبي بضرورة حماية المدنيين

وما زالت الأعمال العدائية تؤثر على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي، إذ قتل أربعة منهم منذ بداية أعمال العنف هذه في شهر أبريل/نيسان كما دمرت أو تضررت 11 سيارة إسعاف نتيجة القتال.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الاشتباكات المسلحة وأعمال القصف العشوائي والمتفجرات المزروعة في الطرق، تقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على إجلاء المدنيين وتوصيل المساعدات التي تمس الحاجة إليها وقدرة السكان على التحرك بحرية إلى مناطق أكثر أمنا أو الوصول إلى الخدمات والسلع الحيوية.

وذكـّرت الأمم المتحدة الأطراف بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي والتي تحتم اتخاذ الحيطة لحماية المدنيين وبنيتهم الأساسية، بما في ذلك العاملون في المجال الطبي والمنشآت الطبية.