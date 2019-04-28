الأمم المتحدة تدين الهجوم على كنيس يهودي في كاليفورنيا

وأفادت الأنباء بأن الهجوم أدى إلى مقتل سيدة وإصابة ثلاثة آخرين بجراح.

وجدد موراتينوس، في بيان صحفي، التأكيد على أن ارتكاب مثل هذه الهجمات الجبانة لا يقتصر على دين ما أو دولة أو عرق. وشدد على ضرورة ألا يعرقل هذا العنف المرتكب ضد أماكن العبادة والذي يستهدف المواطنين الأبرياء والمسالمين، جهود مكافحة الكراهية ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا وجميع أشكال التمييز.

وتعهد الممثل السامي بمواصلة عمله لتطوير خطة عمل لحماية المواقع الدينية لضمان قدرة المصلين على ممارسة شعائرهم في مناخ من السلام والتراحم.

ونيابة عن تحالف الأمم المتحدة للحضارات، قدم موراتينوس تعازيه الحارة لأسر الضحايا وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وعلى موقع تويتر أبدى الأمين العام للأمم المتحدة انزعاجه الشديد إزاء الهجوم على كنيس يهودي في ولاية كاليفورنيا الأميركية يوم السبت أثناء شعائر عيد الفصح اليهودي. وشدد على ضرورة الاتحاد ضد معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية، وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا والجالية اليهودية في جميع أنحاء العالم.

I am deeply troubled by the attack on a synagogue in California this Saturday during a Passover service. We must all stand united against anti-Semitism and all forms of hatred. My thoughts are with the families of the victims and the Jewish community worldwide. — António Guterres (@antonioguterres) April 28, 2019

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق من أحد مساجد نيويورك الشهر الماضي، دعوة للتأكيد على حرمة كل أماكن العبادة وسلامة المصلين. وقال إنه طلب من الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس وضع خطة عمل للأمم المتحدة بأسرها للانخراط بالكامل في دعم حماية المواقع الدينية.

وطلب غوتيريش من تحالف الحضارات التواصل مع الحكومات والمنظمات الدينية والقادة الدينيين وغيرهم، واستطلاع ما يمكن عمله لمنع هذه الهجمات وضمان حرمة المواقع الدينية.