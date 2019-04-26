مجلس الأمن الدولي يناقش الخلاف الروسي الأوكراني حول منح الجنسية في إقليم دونباس  

جاء ذلك في معرض حديثه عن مرسوم أصدره الكرملين بشأن منح الجنسية الروسية في الإقليم الأوكراني وقال إن ما تقوم به بلاده هو إتاحة الفرصة للراغبين "للتقدم بطلب للحصول عليها بطريقة منظمة" من السلطات المختصة في الإقليم.

من جانبه، قال السفير الأوكراني فولوديمير يلتشنكو لأعضاء مجلس الأمن الدولي إن الإجراء الذي اتخذته روسيا ليس سوى محاولة مقنـّعة لتبرير الاحتلال المستمر لهذه الأراضي، لانتزاعها من أوكرانيا وتقطيع أوصال بلده حسب تعبيره.

ووصف الدبلوماسي الأوكراني إصدار المرسوم بأنه "ذريعة مصطنعة لمواصلة إرسال القوات الروسية إلى أوكرانيا" وتقويض احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية، حسب قوله. وترى أوكرانيا أن توقيع المرسوم المتعلق بالجنسية يمثل تدخلاً آخر من جانب الاتحاد الروسي في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة.

وقد تحدثت أيضا أمام مجلس الأمن السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام مؤكدة "التزام الأمم المتحدة بسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية" وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. وحثت المسؤولة الأممية جميع الأطراف على "تجنب أي خطوات من جانب واحد قد تقوض تنفيذ الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

من ناحية أخرى، استمع المجلس في ذات الجلسة لإحاطة بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا من مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ورد فيها أن صراع الخمس سنوات قد أدى إلى مصرع أكثر من 3300 مدني وإصابة ما يصل إلى 9000 جريح وأن 3.5 مليون شخص ما زالوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.