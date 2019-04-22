 

جهود سياسية وإنسانية لدعم ليبيا في ظل استمرار النزاع 

OCHA/Giles Clarke
بعد ثماني سنوات من بدء الأزمة في ليبيا وسقوط نظام القذافي، لا يزال الطريق نحو السلام والاستقرار بعيد المنال. ولا تزال آثار الحرب المتهالكة على حالها.
22 نيسان/أبريل 2019
السلم والأمن

التقى غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي في العاصمة التونسية حيث بحثا التطورات المتعلقة بالاشتباكات جنوب طرابلس. 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الجانبين أكدا أن العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة هي الطريق الوحيد والمثالي لحل الأزمة الليبية. 

من ناحية أخرى وصلت طائرة مستأجرة من اليونيسف إلى مطار مصراتة، شمال غرب ليبيا، تحمل 18 طنا من إمدادات الطوارئ. 

وقالت اليونيسف إن هذه الإمدادات ستمكنها من الوصول إلى الأطفال المتضررين من النزاع وأسرهم في طرابلس وما حولها. 

 

وقد أثر القتال في طرابلس وغرب ليبيا على حياة نحو 1.5 مليون شخص منهم نصف مليون طفل. 

وقال عبد الرحمن غندور ممثل اليونيسف في ليبيا إن الأطفال وأسرهم يدفعون الثمن الأغلى في أوقات النزاع. وأشار إلى جهود اليونيسف وشركائها لتوزيع إمدادات منقذة للحياة من مياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة ومستلزمات الطوارئ الطبية وغيرها من مساعدات. 

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