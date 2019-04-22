جهود سياسية وإنسانية لدعم ليبيا في ظل استمرار النزاع 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الجانبين أكدا أن العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة هي الطريق الوحيد والمثالي لحل الأزمة الليبية.

من ناحية أخرى وصلت طائرة مستأجرة من اليونيسف إلى مطار مصراتة، شمال غرب ليبيا، تحمل 18 طنا من إمدادات الطوارئ.

وقالت اليونيسف إن هذه الإمدادات ستمكنها من الوصول إلى الأطفال المتضررين من النزاع وأسرهم في طرابلس وما حولها.

وصلت طائرة مستأجرة من قِبل اليونيسف إلى مطار مصراتة، #ليبيا، تحمل 18 طناً من إمدادات الطوارئ. ستمكن هذه الإمدادات اليونيسف من الوصول إلى الأطفال والعائلات المتضررة من النزاع المتواجدين في طرابلس وما حولها من المناطق.

المزيد من التفاصيل هنا 👈https://t.co/spT0HSPYIH pic.twitter.com/2FDHbPb0fJ — UNICEF Libya (@UnicefLibya) April 22, 2019

وقد أثر القتال في طرابلس وغرب ليبيا على حياة نحو 1.5 مليون شخص منهم نصف مليون طفل.

وقال عبد الرحمن غندور ممثل اليونيسف في ليبيا إن الأطفال وأسرهم يدفعون الثمن الأغلى في أوقات النزاع. وأشار إلى جهود اليونيسف وشركائها لتوزيع إمدادات منقذة للحياة من مياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة ومستلزمات الطوارئ الطبية وغيرها من مساعدات.