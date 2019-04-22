على مدى أسبوعين، الأمم المتحدة تبحث سبل نقل وتوارث المعارف التقليدية للشعوب الأصلية

وللمعرفة أهمية قصوى في حفظ نسيج المجتمعات البشرية معا على مر السنين، كما أكدت رئيسة المنتدى الدائم السيدة آن نورغام في كلمتها، وقالت:

"المعرفة التقليدية هي جوهر هويتنا وثقافتنا ولغاتنا وتراثنا وسبل عيشنا، ويجب حمايتها. التاريخ العالمي للاستعمار والاستغلال والتجريد من الممتلكات لا يزال يقوض ويقلل معارفنا التقليدية. ونحن بحاجة إلى التأكد من أن ممارساتنا التعليمية ولغاتنا وجهود الحفاظ على البيئة وإدارتها يتم الاعتراف بها واحترامها عالميا، ليس من جانب الحكومات فحسب، بل من قبل جميع الشعوب."

وأشارت إلى ما يقدمه المنتدى من فرص لتبادل الابتكارات والممارسات، التي طورتها المجتمعات على مر القرون وآلاف السنين، وأضافت "من خلال قصصنا والأغاني والرقصات والمنحوتات واللوحات والعروض نقوم بنقل المعرفة بين الأجيال".

وقالت رئيسة المنتدى إن "فهم الماضي والبحث عن المصالحة جزء مهم من هذه الجهود".

من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا أن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2017 كان خطوة مهمة، ولكنها نوهت إلى وجود العديد من التحديات في طريق تطبيق الإعلان بشكل فعال. وقالت:

"يجب عمل الكثير للتغلب على فجوة التنفيذ. وعلى العالم ديون تاريخية للشعوب الأصلية."

وبالإضافة إلى الموضوع الرئيسي، سيناقش المنتدى أيضا السنة الدولية للغات الشعوب الأصلية، التي تحتفل بها الأمم المتحدة هذا العام، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وصون حقوق الشعوب الأصلية ونسائها وأطفالها.

ومن المقرر عقد أكثر من مئة فعالية جانبية، خلال الدورة التي تستمر لمدة أسبوعين، ترعاها منظمات الشعوب الأصلية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من أصحاب المصلحة.

معلومات وحقائق عن الشعوب الأصلية

بحسب بيانات الأمم المتحدة، تشكل الشعوب الأصلية أقل من 6% من سكان العالم، ولكنها تمثل 15% من أفقر السكان. ويعيش سكان الشعوب الأصلية في حوالي 90 دولة، ويمثلون نحو خمسة آلاف ثقافة مختلفة، ويتحدثون أغلبية ساحقة من لغات العالم، التي يقدر عددها بـ 6700 لغة.

منتدى الشعوب الأصلية وأهميته في العالم

أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية عام 2000. إذ يقدم المنتدى مشورة الخبراء وتوصياتهم بشأن قضايا الشعوب الأصلية إلى منظومة الأمم المتحدة، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويعمل على رفع الوعي وتعزيز تكامل وتنسيق الأنشطة ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة، وأيضا نشر معلومات عن قضايا الشعوب الأصلية.

ويتألف المنتدى الدائم من 16 خبيرا مستقلا يعملون بصفتهم الشخصية، يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثمانية منهم تنتخبهم الدول الأعضاء وثمانية ترشحهم منظمات الشعوب الأصلية من مختلف مناطق العالم.

وعلى مدار السنين، اكتسب المنتدى اعترافا وتأثيرا متزايدا باعتباره المنبر العالمي للحوار والتعاون والعمل الملموس بشأن الشعوب الأصلية، حيث يعتبر إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية إطاره الأساسي.