الأمم المتحدة تدين الهجوم على مركز صحي ومقتل موظف أممي في الكونغو الديمقراطية 

وحسبما أورد المتحدث الرسمي باسمه، بعث الأمين العام بخالص تعازيه إلى الأسرة المكلومة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال ستيفان دو جاريك المتحدث الرسمي إن الأمين العام قد طلب من السلطات في البلاد "ألا تدخر جهدا في تحديد مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم بسرعة إلى العدالة".



كما أعرب أنطونيو غوتيريش عن تضامنه مع شعب وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وأكد من جديد تصميم منظومة الأمم المتحدة على مواصلة عملها لدعم سلطات البلد في وضع حد لتفشي فيروس الإيبولا.