الأمم المتحدة تدين الهجوم على مركز صحي ومقتل موظف أممي في الكونغو الديمقراطية 

19 نيسان/أبريل 2019
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتداء وقع في مقاطعة كيفو الشمالية بجمهورية الكونغو الديمقراطية على مركز صحي مما أسفر عن مقتل أحد موظفي منظمة الصحة العالمية، وجرح شخصين.
وحسبما أورد المتحدث الرسمي باسمه، بعث الأمين العام بخالص تعازيه إلى الأسرة المكلومة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وقال ستيفان دو جاريك المتحدث الرسمي إن الأمين العام قد طلب من السلطات في البلاد "ألا تدخر جهدا في تحديد مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم بسرعة إلى العدالة".
كما أعرب أنطونيو غوتيريش عن تضامنه مع شعب وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وأكد من جديد تصميم منظومة الأمم المتحدة على مواصلة عملها لدعم سلطات البلد في وضع حد لتفشي فيروس الإيبولا.