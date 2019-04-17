في أعقاب الأمطار الغزيرة والفيضانات في إيران، الأمم المتحدة تقدم مساعدات إنسانية طارئة

وأبلغت البعثات عن أضرار جسيمة في المحاصيل والبنية التحتية الأساسية وسبل عيش الناس، حسبما قال ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام.

وأطلع دو جاريك الصحفيين في المقر الدائم على التطورات قائلا إنه يجري الآن إرسال بعثة إنسانية إلى مقاطعة خوزستان. وأضاف:

"تقوم الأمم المتحدة بحشد الدعم بالتنسيق مع المجتمع الدولي. كما قدمت الأمم المتحدة مساعدات في حالات الطوارئ، تشمل اللوازم الصحية ومستلزمات المأوى والأدوات المنزلية. في 10 أبريل، بناء على طلب من وزارة الصحة الإيرانية، قامت منظمة الصحة العالمية بنقل الإمدادات الطبية الأساسية جوا، بما في ذلك إمدادات الصدمات والكوليرا ومجموعات الأمراض غير المعدية."