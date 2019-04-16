الأمين العام يؤكد دعم الأمم المتحدة لجهود وساطة الاتحاد الأفريقي في السودان

جاء ذلك خلال اتصال أجراه الأمين العام أنطونيو غوتيريش مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، صباح اليوم الثلاثاء، بشأن آخر التطورات في السودان، حسبما قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دو جاريك.

وردا على أسئلة الصحفيين، قال دو جاريك إن الأمم المتحدة "تضع السيد نيكولاس هايسوم تحت تصرف الاتحاد الأفريقي الذي سيشارك في بعض الوساطة بين المجلس الانتقالي في الخرطوم والأجزاء المختلفة من المجتمع السوداني، وسيكون السيد هايسوم هناك لدعمهم بأي طريقة ممكنة."

وبحسب دو جاريك، شدد الأمين العام على شراكته مع الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن دور السيد هايسوم في دعم جهود الاتحاد الأفريقي للوساطة يأتي بعد بيان واضح من الاتحاد الذي اعتمد "قرارات منذ بضع سنوات فيما يخص الانقلابات العسكرية."

وأضاف ستيفان دو جاريك أنه من الطبيعي أن تكون إحدى المنظمات الإقليمية في الخطوط الأمامية في محاولة المساعدة في التوسط، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود.