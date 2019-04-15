 

الأمم المتحدة تبدي الحزن لنشوب حريق في كاتدرائية نوتر دام في باريس

Katie Dallinger
كاتدرائية نوتر دام في باريس والنيران مشتعلة فيها.
15 نيسان/أبريل 2019
الثقافة والتعليم

أعربت الأمم المتحدة عن حزنها إزاء الحريق الذي نشب في برج في كاتدرائية نوتردام، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين. 

وقال الأمين العام أنطونيو غويتريش، على موقع تويتر: "روعتني الصور القادمة من باريس للنيران التي تلتهم كاتدرائية نوتر دام، مثال فريد من التراث العالمي الذي بقي شامخا منذ القرن الـ 14. أعرب عن تضامني مع شعب وحكومة #فرنسا." 

ومن باريس، مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قالت المديرة العامة أودري أزولاي:  

"يغمرنا الحزن أمام الحريق المأساوي الذي نشب في كاتدرائية نوتر دام المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1991. اليونسكو تتابع الوضع عن كثب وتقف إلى جانب فرنسا في هذا المصاب، لصون وإعادة ترميم هذا التراث الذي لا يقدر بثمن." 

وكان الحريق قد نشب الحريق مساء اليوم لأسباب غير معلومة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب التقارير الإخبارية. 

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