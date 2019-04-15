الأمم المتحدة تبدي الحزن لنشوب حريق في كاتدرائية نوتر دام في باريس

وقال الأمين العام أنطونيو غويتريش، على موقع تويتر: "روعتني الصور القادمة من باريس للنيران التي تلتهم كاتدرائية نوتر دام، مثال فريد من التراث العالمي الذي بقي شامخا منذ القرن الـ 14. أعرب عن تضامني مع شعب وحكومة #فرنسا."

الأمين العام أنطونيو غويتريش: "روعتني الصور من #باريس للنيران وهي تلتهم #كاتدرائية_نوتردام، مثال فريد من التراث العالمي الذي بقي شامخا منذ القرن الـ 14. أعرب عن تضامني مع شعب وحكومة #فرنسا." https://t.co/D7RiE4McFX — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) April 15, 2019

ومن باريس، مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قالت المديرة العامة أودري أزولاي:

"يغمرنا الحزن أمام الحريق المأساوي الذي نشب في كاتدرائية نوتر دام المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1991. اليونسكو تتابع الوضع عن كثب وتقف إلى جانب فرنسا في هذا المصاب، لصون وإعادة ترميم هذا التراث الذي لا يقدر بثمن."

وكان الحريق قد نشب الحريق مساء اليوم لأسباب غير معلومة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب التقارير الإخبارية.