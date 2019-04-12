الأمين العام يدين هجوم كويتا في باكستان ويصفه بالعمل الجبان

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أدان الأمين العام بشدة "هذا العمل الجبان"، معربا عن تضامن الأمم المتحدة الكامل مع حكومة باكستان في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف.

وأوردت الأنباء أن قنبلة قوية استخدمت في الهجوم الذي وقع في وقت مبكر اليوم في سوق للخضروات في مدينة كويتا جنوب غرب البلاد. وبالإضافة إلى القتلى، أسفر عن جرح العشرات.