الأمم المتحدة تبدي القلق بشأن استمرار احتجاز منصف قرطاس في تونس

وذكر المتحدث ستيفان دوجاريك أن المعلومات تفيد بأن السيد قرطاس مثـُل أمام قاضي التحقيق الذي قرر استمرار احتجازه. وأضاف المتحدث أن مواصلة احتجاز قرطاس تنتهك المزايا والحصانات التي يتمتع بها بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة سعت للانخراط مع الحكومة التونسية منذ التاسع والعشرين من مارس/آذار، بما في ذلك عبر 4 مذكرات شفهية متتالية تشرح الموقف القانوني وتدعو الحكومة إلى مشاركة المعلومات ذات الصلة مع الأمم المتحدة بشأن القبض على قرطاس واستمرار احتجازه.

وأعرب المتحدث عن القلق البالغ لأن الحكومة لم تقدم حتى الآن أي رد كاف يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية بموجب الاتفاقية.

وقد زار مسؤول في الأمم المتحدة السيد قرطاس في الاحتجاز للتحقق من حالته الصحية، وسيسعى لفعل ذلك بشكل دوري. وأوضح المتحدث أن الأمم المتحدة تتواصل عن كثب مع محامي السيد قرطاس، كما تنخرط مع الحكومة على أعلى المستويات.