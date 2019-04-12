باشيليت تحث السلطات السودانية على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون 

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الجمعة، ذكّرت فيه المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت السلطات السودانية بواجبها الرئيسي المتمثل في ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الناس والامتناع عن استخدام العنف.

ونقلا عن باشيليت، قالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني للصحفيين في جنيف:

"هذه لحظة حرجة للغاية ومتقلبة للسودان وهناك حالة من عدم اليقين العميق وعدم الارتياح بشأن المستقبل. نحن نراقب التطورات عن كثب، ونطالب السلطات بالامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين، وضمان أن تتصرف قوات الأمن والسلطات القضائية وفقا لسيادة القانون والتزامات السودان الدولية بحقوق الإنسان."

وبينما أعربت شمداساني عن ارتياحها إزاء عدم حدوث أعمال عنف الليلة الماضية، على الرغم من عدم احترام المتظاهرين المسالمين لحظر التجول المفروض، قالت "تلقينا أيضا تقارير تفيد بوجود بعض المحتجزين السياسيين"، ودعت السلطات إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وأضافت شمداساني:

"الإعلان الذي أُصدر أمس لم يدل على أن هناك أي إمكانية للناس للمشاركة في هذا الانتقال، وهذا هو السبب في أننا، مرة أخرى، ندعو السلطات إلى ضمان أن يكون هناك جهد متضافر مع مشاركة هادفة للمجتمع المدني والأصوات المعارضة في رسم طريق للمضي قدما".

وبحسب البيان، "تعود جذور الأزمة في السودان إلى مظالم حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية. ولذا "يجب أن يرتكز الحل أيضا على حقوق الإنسان،" كما أكدت المفوضة السامية ميشيل باشيليت.

هذا وشجعت المتحدثة باسم المفوضية "حكومة السودان على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية"، كما شددت على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين منذ ديسمبر الماضي.

وكرر البيان استعداد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتعزيز مشاركته مع السودان لتقديم المشورة والمساعدة للدولة في الوفاء الكامل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.