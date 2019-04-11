 

منظمة الصحة العالمية تبدي الحزن لوفاة طبيب أثناء تأدية عمله في نينوى 

WHO
(من الأرشيف) قامت منظمة الصحة العالمية بنشر عيادات متنقلة في عدد من المدن العراقية، لتلبية احتياجات السكان الطبية في تلك المدن .
11 نيسان/أبريل 2019
الصحة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن بالغ الحزن والأسى على وفاة طبيب في عيادة متنقلة أثناء تأدية عمله في محافظة نينوى. 

وقالت المنظمة في بيان إن الطبيب سعد ياسين علي، الذي يعمل مع إحدى المنظمات الشريكة لها توفي في السابع من أبريل الحالي بينما كان يدير الخدمات الصحية في العيادة الطبية المتنقلة في قضاء البعاج غرب المحافظة.

وقدمت المنظمة تعازيها الحارة إلى عائلة وأصدقاء الطبيب سعد ياسين، مشيرة إلى "المخاطر الكبيرة والمتزايدة التي يواجهها الأطباء والممرضون والعاملون الآخرون في القطاع الصحي وهم في الميدان يقدمون الرعاية الصحية المنقذة للحياة للمحتاجين وضحايا النزاع وأوضاع ما بعد النزاع." 

وأكدت منظمة الصحة العالمية على أهمية ضمان تدابير السلامة عند تقديم الخدمات الطبية لإزالة المخاطر والتهديدات ومساعدة العاملين الطبيين على مواجهة تحدي الحفاظ على الصحة في المناطق التي يصعب الوصول إليها ومخيمات النزوح ومناطق ما بعد النزاع. 

  

 

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