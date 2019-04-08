الفاو تحذر من عولمة السمنة

جاء ذلك في كلمة دا سيلفا أمام المجلس التنفيذي للمنظمة اليوم الاثنين، التي شدد فيها على أنه لم يعد بإمكان الفاو أن تركز عملها على التصدي لمشكلة الجوع وحدها، "فالهدف رقم 2 من أهـداف التنمية المستدامة يدعو إلى القضاء على جميع أشكال سوء التغذية، وهناك نمو مطرد في مستويات زيادة الوزن والسمنة في جميع أنحاء العالم."

وقال غرازيانو دا سيلفا إنه بينما تتركز مشكلة الجوع في مناطق محددة من العالم، فإن "السمنة موجودة في كل مكان" مضيفا أن ما نشهده الآن هو "عولمة السمنة" حسب تعبيره.

ولفت المدير العام لمنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة الانتباه أيضا إلى أحداث رئيسية سيشهدها العالم: مؤتمر يهتم بمسألة سلامة الأغذية يعقد هذا الشهر في جنيف بتنظيم مشترك بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية. كما ستطلق الأمم المتحدة "عقد الزراعة الأسرية" من مقر منظمة الفاو في نهاية مايو بالإضافة إلى اجتماع أطراف الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دول الميناء لمنع الصيد غير القانوني في يونيو / حزيران.

الجدير بالذكر، أن الدورة الحالية للمجلس ستنتهي يوم الجمعة، وسيتحدث أمامها عدد من المرشحين لمنصب المدير العام للمنظمة الأممية المعنية بالأغذية والزراعة.

مزيد من التفاصيل على موقع منظمة الفاو.