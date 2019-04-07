 

الأمم المتحدة تحيي يوم الصحة العالمي بالدعوة إلى توفير التغطية الشاملة

UNICEF/UN0186355/Njiokiktjien
الطفل يوسف سانوغو البالغ من العمر 24 يوما، مع والدته في مركز صحي مجتمعي في كوماتو في مالي.
7 نيسان/أبريل 2019
الصحة

شارك المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في الاحتفال بيوم الصحة العالمي لعام 2019، في السابع من أبريل/نيسان الذي ركز على الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة.

 

ويركز يوم الصحة العالمي هذا العام بشكل خاص على الإنصاف والتضامن لتعزيز صحة الجميع في أي مكان من خلال التصدي للفجوات في الخدمات وضمان عدم إغفال أحد. 

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المنظمة أن هذه المبادئ الرئيسية تنسجم مع الرؤية الجديدة 2023 للصحة العامة في الإقليم، والتي تدعو إلى التضامن والعمل لتحقيق الصحة للجميع بمشاركة الجميع "الصحة للجميع بالجميع".

 

وأشار البيان إلى أن قادة العالم وضعوا غايات رئيسية في أهـداف التنمية المستدامة، منها تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وتعد الرعاية الصحية الأولية ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. 

 

 

 

وفي يوم الصحة العالمي لهذا العام، حثت منظمة الصحة العالمية صانعي القرار على التأكد من ضرورة مراعاة الصحة في جميع السياسات الحكومية، واستثمار مزيد من الموارد في مجال الرعاية الصحية الأولية حتى تغدو التغطية الصحية الشاملة واقعا.

 

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