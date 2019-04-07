الأمم المتحدة تحيي يوم الصحة العالمي بالدعوة إلى توفير التغطية الشاملة

ويركز يوم الصحة العالمي هذا العام بشكل خاص على الإنصاف والتضامن لتعزيز صحة الجميع في أي مكان من خلال التصدي للفجوات في الخدمات وضمان عدم إغفال أحد.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المنظمة أن هذه المبادئ الرئيسية تنسجم مع الرؤية الجديدة 2023 للصحة العامة في الإقليم، والتي تدعو إلى التضامن والعمل لتحقيق الصحة للجميع بمشاركة الجميع "الصحة للجميع بالجميع".

لا يجب أن يتعرض الأهل للإفلاس بسبب فواتير المستشفى.



لا يجب أن يختار الأهل بين شراء الطعام وشراء الدواء.

ولا يجب أن يذوق الأهل حسرة وفاة طفلهم لأنهم لا يستطيعون الحصول على المساعدة: https://t.co/2mMAxqAftX …#الصحة_للجميع_وبالجميع pic.twitter.com/EeOEviwbEl — منظمة اليونيسف (@UNICEFinArabic) April 7, 2019

وأشار البيان إلى أن قادة العالم وضعوا غايات رئيسية في أهـداف التنمية المستدامة، منها تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وتعد الرعاية الصحية الأولية ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

حوالي 100 مليون شخص يدفعون إلى حافة الفقر بسبب الإنفاق المباشر على الصحة.

التغطية الصحية الشاملة تتيح للجميع خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة#الصحة_للجميع_وبالجميع pic.twitter.com/PReQhaMoyG — WHO EMRO (@WHOEMRO) April 7, 2019

وفي يوم الصحة العالمي لهذا العام، حثت منظمة الصحة العالمية صانعي القرار على التأكد من ضرورة مراعاة الصحة في جميع السياسات الحكومية، واستثمار مزيد من الموارد في مجال الرعاية الصحية الأولية حتى تغدو التغطية الصحية الشاملة واقعا.