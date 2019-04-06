غسان سلامة يؤكد أن الأمم المتحدة لن تتخلى عن الليبيين

جاء ذلك بعد اجتماع سلامة مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي. ووفق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال المبعوث الأممي إن العمل سيتواصل ليلا ونهارا "لتخفيف حدة القتال ومنع التصعيد والتوصل إلى موقف دولي موحد يؤيد توجهنا نحو إحياء العملية السياسية ولم الشمل كل أطراف الأزمة الليبية والتخلي عن لغة السلاح والتصعيد."

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اختتم زيارته لليبيا يوم الجمعة، حيث صرح للصحفيين بأنه يغادر بقلب مثقل وقلق عميق. وأكد استعداد الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى أي حل سياسي قادر على توحيد المؤسسات الليبية. وقال:

"مهما حدث، ستظل الأمم المتحدة ملتزمة، وسأظل ملتزما، بدعم الشعب الليبي. الليبيون يستحقون السلام والأمن والازدهار واحترام حقوقهم الإنسانية."