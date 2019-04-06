الأمم المتحدة تدعو إلى دعم الأونروا وضمان استمرار فتح مدارسها

وناشد الأمين العام أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي مواصلة دعم وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين. وقد زار غوتيريش المخيم أثناء وجوده في الأردن حيث حضر المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والتقى غوتيريش في المخيم طلابا من أعضاء برلمان الأونروا، وممثلي وممثلات سكان المخيم، وتحدث مع التلاميذ أثناء حصص دراسية حول حقوق الإنسان والعلوم.

ويقع مخيم البقعة، وهو أكبر مخيمات لاجئي فلسطين في الأردن، على بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة عمان ويقيم فيه ما يقرب من 120 ألف لاجئ فلسطيني.

وسلط الأمين العام الضوء على أهمية مواصلة تمويل الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، والأردن، ولبنان وسوريا.

وقال إن القصص التي استمع إليها اليوم تظهر قوة وشجاعة لاجئي فلسطين، وتكشف عن شعورهم بالقلق بشأن مستقبلهم. وذكر أن ما سيبقى معه هو كلمات الأمل والعزيمة التي استمع إليها من الرجال والنساء كبارا وصغارا.

وتحدثت مجموعة من السيدات، من خلفيات مختلفة، ارتبطن بالأونروا عبر الخدمات التعليمية أو الاجتماعية عن قصص نجاحهن.

وقالت ريما السلال المشاركة في تأسيس مكتبة جملون على شبكة الإنترنت، إنها بدأت بيع الكتب في منزلها الصغير، "واليوم أصبحت جملون أكبر منفذ لبيع الكتب على شبكة الإنترنت في الشرق الأوسط". وتحدثت عن المبادرات التي تنفذها شركتها لمساعدة وكالة الأونروا والدعوة لدعمها.

وكانت وكالة الأونروا قد واجهت عام 2018 أكبر أزمة مالية في تاريخها، عقب قرار الولايات المتحدة الأميركية بتقليص 300 مليون دولار من إجمالي تمويلها للوكالة.

وتمكنت الأونروا، عبر حملة "الكرامة لا تقدر بثمن" التي أطلقتها العام الماضي وتدابير التوفير الداخلي، من التغلب بشكل كامل على عجز مالي بلغ 446 مليون دولار عام 2018.

وقد انضم المفوض العام للأونروا بيير كراينبول إلى الأمين العام في نقاش نابض بالحيوية مع الطلاب والطالبات أعضاء برلمان الأونروا، الذي يعزز ثقافة الاحترام والتسامح ويقوم بدور إيجابي في المدارس والمجتمعات.

وأكد كراينبول التزامه بإبقاء تلاميذ الأونروا البالغ عددهم 122 ألفا في الأردن، في المدارس خلال العام الحالي. وقال إن الوكالة تبذل جهودا كبيرة لإعادة تأهيل وتحديث المدارس في المملكة بما سيحسن ظروف التعلم لعشرات آلاف الطلاب.