الأمين العام يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الجامعة العربية لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة

وقال غوتيريش إن هناك مطالب متزايدة، بأنحاء المنطقة، لتوفير الوظائف والفرص الاقتصادية والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والتنوع والقيم الديموقراطية.

وكان الأمين العام قد تحدث، في كلمته أمام قمة جامعة الدول العربية، عن الإمكانات الهائلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطلعها الطويل إلى تحقيق السلام والازدهار.

وقال إن الأمم المتحدة لا توجد لديها أي أجندة أخرى سوى المتمثلة في دعم تلك التطلعات بروح التضامن والوحدة.

ودعا إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة لإطلاق عنان كامل إمكانات المنطقة، والاستجابة لتطلعات الشباب وبناء مستقبل أفضل للجميع.