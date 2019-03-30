 

الأمين العام يدعو إلى الاستفادة من الفرصة السانحة لتعزيز حل يقوده الليبيون

UN Photo/Ahmed Gaaloul
مؤتمر صحفي مشترك للجنة الرباعية المعنية بليبيا. من اليسار الممثلة السامية للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمين عام الأمم المتحدة، أمين عام جامعة الدول العربية، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل الخاص للأمين العام في ليبيا.
30 آذار/مارس 2019
السلم والأمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بالأمل تجاه الوضع في ليبيا، رغم صعوبته. وشدد على ضرورة استغلال الفرصة السانحة الآن للمساعدة في تعزيز الحل الذي يقوده الليبيون.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في تونس بعد لقاء اللجنة الرباعية المعنية بليبيا، والتي تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وفي تغريدة على موقع تويتر قال غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا إن اللجنة الرباعية وافقت على تبني توصيات الملتقى الوطني الليبي المقرر الأحد في غدامس. ودعا إلى عدم تضييع الفرصة لبناء الدولة الموحدة والعادلة.

 

 

 

 وتشهد ليبيا إجراء انتخابات للمجالس البلدية في 9 بلديات . وقد عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بدعم من عدد من الشركاء الدوليين على المساعدة في إعداد وإجراء هذه الانتخابات. 

وأعربت البعثة المعروفة باسم (أنسميل) عن ارتياحها بسير عملية الاقتراع بسلام.

 

 

 

ومن المقرر أن يلقي غوتيريش خطابا غدا الأحد أمام قمة جامعة الدول العربية المنعقدة في تونس.
 
المزيد لاحقا.
 

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