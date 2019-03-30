الأمين العام يدعو إلى الاستفادة من الفرصة السانحة لتعزيز حل يقوده الليبيون

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في تونس بعد لقاء اللجنة الرباعية المعنية بليبيا، والتي تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وفي تغريدة على موقع تويتر قال غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا إن اللجنة الرباعية وافقت على تبني توصيات الملتقى الوطني الليبي المقرر الأحد في غدامس. ودعا إلى عدم تضييع الفرصة لبناء الدولة الموحدة والعادلة.

أخوتي الليبيين! اجمعت اليوم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي على تبني توصيات ملتقاكم الوطني في غدامس. لا تضيعوا هذه الفرصة ولا تقفلوا هذه النافذة لبناء دولتكم الموحدة، المدنية، السيدة، القادرة، العادلة. — Ghassan Salame (@GhassanSalame) March 30, 2019

وتشهد ليبيا إجراء انتخابات للمجالس البلدية في 9 بلديات . وقد عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بدعم من عدد من الشركاء الدوليين على المساعدة في إعداد وإجراء هذه الانتخابات.

وأعربت البعثة المعروفة باسم (أنسميل) عن ارتياحها بسير عملية الاقتراع بسلام.

تعرب بعثة الأمم المتحدة عن ارتياحها بأن عملية الاقتراع تجري بسلام في تسع بلديات. وتُعد إشارة قوية بالتزام الليبيين بانتخاب مجالسهم المحلية بطريقة ديمقراطية. نُشيد بالجهود التي بذلتها اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في إعداد هذه الانتخابات ونتطلع إلى العمل مع المجالس المنتخبة. pic.twitter.com/YWAQtv4cSp — UNSMIL (@UNSMILibya) March 30, 2019

ومن المقرر أن يلقي غوتيريش خطابا غدا الأحد أمام قمة جامعة الدول العربية المنعقدة في تونس.

المزيد لاحقا.