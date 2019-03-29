الأمم المتحدة تتواصل مع السلطات التونسية للتحقق من أسباب احتجاز منصف قرطاس

29 آذار/مارس 2019
قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن منصف قرطاس عضو لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على ليبيا قد اعتقل بعد وصوله إلى العاصمة التونسية في السادس والعشرين من الشهر الحالي وإنه ما زال رهن الاحتجاز.
وأضاف حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأمم المتحدة تتواصل مع السلطات التونسية للتحقق من أسباب الاعتقال والاحتجاز والظروف التي يحتجز في ظلها.
وشدد المتحدث على أن الخبراء الذين يقومون بمهام للأمم المتحدة، مثل السيد قرطاس، مشمولون باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المعتمدة عام 1946.