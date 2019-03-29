الأمم المتحدة تتواصل مع السلطات التونسية للتحقق من أسباب احتجاز منصف قرطاس

وأضاف حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأمم المتحدة تتواصل مع السلطات التونسية للتحقق من أسباب الاعتقال والاحتجاز والظروف التي يحتجز في ظلها.

وشدد المتحدث على أن الخبراء الذين يقومون بمهام للأمم المتحدة، مثل السيد قرطاس، مشمولون باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المعتمدة عام 1946.