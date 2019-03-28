اجتماع وزاري حول بعثات حفظ السلام: تركيز على القدرات والأداء والحماية

وسيوفر الاجتماع، الذي يركز على القدرات النظامية والأداء والحماية، فرصة للمندوبين لتوفير القدرات المتخصصة اللازمة لعمليات الأمم المتحدة المعاصرة لحفظ السلام، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز دور المرأة في هذا المجال.

وسيبني الاجتماع أيضا على الجهود المستمرة لتعزيز عمليات حفظ السلام من خلال مبادرة الأمين العام للعمل من أجل حفظ السلام والاجتماعات الوزارية السابقة ومؤتمرات القمة التي عقدت في نيويورك (2014)، ومؤتمرات قمة القادة بشأن حفظ السلام في: نيويورك ( 2015)، باريس (2016)، لندن (2016)، وفانكوفر (2017).

وسيلقي الأمين العام خطابا في افتتاح الاجتماع الوزاري، وسيمنح جائزة "داعية المساواة بين الجنسين" في صفوف العسكريين لهذا العام إلى الرائدة مارسيا أندرادي براغا، وهي ضابطة بحرية برازيلية في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وتمنح هذه الجائزة، التي تم إنشاؤها عام 2016، تقديرا لتفاني وجهد فرد من أفراد حفظ السلام في تعزيز مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلم والأمن.

وستلقي أنجلينا جولي، المؤسِسة المشاركة لمبادرة منع العنف الجنسي في حالات الصراع والمبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الكلمة الرئيسية في جلسة ما بعد الظهر. ومن المتوقع أن تسلط الضوء على أهمية حماية المدنيين وستدعو الدول الأعضاء إلى زيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام.