مقتل وإصابة مدنيين في هجمات على مستشفيات في صعدة وتعز

وأوضح المكتب أن الأضرار الكبيرة الناجمة عن القتال العنيف أجبرت أحد المستشفيات العامة الرئيسية في مدينة تعز على الإغلاق، مشيرا إلى مقتل اثنين من المدنيين على الأقل وجرح خمسة آخرين أثناء القتال والهجمات في منطقتي المدينة والأشرفية بمديرية المظفر.

وقالت السيدة ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن:

"القانون الإنساني الدولي واضح جدا في هذه النقطة. ويتعين على الأطراف التي تستخدم الأسلحة أن تفعل كل ما هو ممكن لحماية المستشفيات والمرافق الصحية. وهذا ليس التزاما طوعيا بل مسؤولية أساسية تقع على عاتقها."

وأضافت السيدة غراندي أن "وباء الكوليرا بدأ ينتشر كالنار في الهشيم في كافة أرجاء البلد. وقد شهدنا خلال الثلاثة أشهر الماضية 200 حالة وفاة وأكثر من 110 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالمرض. ومن غير المعقول أن يتم تدمير مثل هذه المنشآت عندما يكون الناس في أمس الحاجة إليها."

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