مكتب حقوق الإنسان يحث مالي على توفير العدالة لضحايا الهجوم في موبتي

وأفاد مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بنشر فريق أممي في منطقة موبتي في أوغوساجو بوسط مالي، لإجراء تحقيق خاص في هجمات يوم السبت. يضم الفريق خبراء حقوق الإنسان وضباطا لحماية الأطفال ومحققين من شرطة الأمم المتحدة في البعثة الأممية في مالي.

وذكر مكتب حقوق الإنسان، على لسان المتحدثة باسمه رافينا شامداساني، أن الهجوم كان الأحدث في سلسلة من الاعتداءات ودوامة من العنف أسفرت عن مقتل نحو 600 شخص منذ مارس 2018 في موبتي وحدها. من هؤلاء، قتل 219 منذ بداية هذا العام.

ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان، تم استهداف النساء والرجال والأطفال من مجتمع فولاني عمدا. وأوضحت السيدة شامداساني أن "هذه النزاعات التقليدية كانت موجودة دائما"، وغالبا ما تغذيها النزاعات حول الأراضي والمياه، "لكن في الآونة الأخيرة، اتخذت منعطفا قاتلا بشكل خاص لأن مجتمعات الفولاني بأكملها - ملايين الأشخاص - يتم وصمهم على أنهم متطرفون عنيفون لمجرد أنهم مسلمون".

وقد أجرت السلطات في مالي بعض التحقيقات، كما أشارت المتحدثة باسم المكتب، "لكنها فشلت إلى حد كبير في التوصل إلى محاكمات،" حسب قولها. وأضافت شامداساني:

"نحث الحكومة على إجراء تحقيقات سريعة بهدف تحقيق العدالة والمساءلة، وكسر دائرة الإفلات من العقاب هذه."

وأضافت شامداساني أن مكتب حقوق الإنسان على اتصال مباشر بالسلطات لمساعدتها على التصدي لدائرة العنف في وسط البلاد، ومتابعة التحقيقات السريعة.

هذا وتجرى الآن بعثة أممية تقييما للاحتياجات الإنسانية وتقدم المساعدة في حالات الطوارئ، بما في ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية، وأدوات تنقية المياه والمساعدة الصحية الطارئة للأشخاص المتأثرين بالاشتباكات في موبتي.

وبحسب مكتب حقوق الإنسان، أشارت شهادات الناجين إلى أن الضحايا تم إلقاءهم في الآبار، وتم حرق المنازل والمستودعات، مما أدى إلى تدمير سبل عيش المجتمع بأسره.

من جانبها، أدانت منظمة اليونيسف أعمال العنف الأخيرة، مشيرة إلى أن الإصابات التي لحقت بالأطفال كانت في معظمها مرتبطة بطلقات نارية وحروق وكسور.

وأشار المتحدث باسم المنظمة المعنية بالأطفال، كريستوف بوليارك، إلى أن آلاف الأشخاص قد فروا من العنف المتزايد، حيث بلغ عدد النازحين داخليا في منطقة موبتي أكثر من 56 ألف شخص بنهاية العام الماضي، مقارنة بألفي شخص في عام 2017.