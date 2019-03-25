الأمم المتحدة تقدر جهود بنغلاديش بشأن خطة محتملة لنقل اللاجئين الروهينجا إلى بهاشان شار

وأشار بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بنغلاديش إلى أن موقف الأمم المتحدة هو المشاركة بشكل بنّاء مع حكومة بنغلاديش:

"نحن نناقش مع الحكومة قضايا الحماية والتشغيل المهمة التي يجب مراعاتها قبل إجراء أي عمليات نقل، من أجل ضمان أن يتمكن اللاجئون من العيش في ظروف معيشية آمنة ومستدامة في بهاشان شار."

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تسعى "للحصول على توضيح حول عمليات الترحيل، والظروف المعيشية التي سيتم توفيرها والحقوق والخدمات الأساسية التي سيتمكن اللاجئون من الوصول إليها إذا قرروا الانتقال إلى بهاشان شار، وكذلك قضايا الحكم ووصول الأمم المتحدة وشركائها إلى الجزيرة."

وذكر البيان أن أي عمليات نقل للاجئين إلى جزيرة بهاشان شار وإمكانية إنشاء عملية استجابة إنسانية في الجزيرة تتطلب إجراء تقييمات شاملة، بما في ذلك التقييمات الفنية للجزيرة والتخطيط الدقيق لها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تقوم أيضا بدراسة الآثار التشغيلية المحتملة لإعداد استجابة إنسانية ،بما فيها المتطلبات والأطر الزمنية والتكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات في الجزيرة.

وبحسب البيان، شددت الأمم المتحدة على أن أي نقل إلى بهاشان شار يجب أن يكون على أساس طوعي وأن يكون لدى اللاجئين معلومات ذات صلة ودقيقة وفي الوقت المناسب عن المشروع الحكومي، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة. وشدد على ضرورة الاستماع إلى آراء اللاجئين وشواغلهم ومعالجتها كجزء من العملية التشاورية.