منظمة الصحة العالمية تعزز خدمات رعاية الصدمات في غزة 

وأضافت المنظمة أن المساعدات الطبية، المقدمة من الاتحاد الأوروبي، ستستخدم لتعزيز قدرة عشرة مرافق لعلاج الرضوح والصدمات النفسية، تديرها وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على توفير الرعاية المنقذة للحياة والأطراف للجرحى أثناء المظاهرات والاحتجاجات.

وستكفي الشحنة الطبية لتغطية احتياجات حوالي 120 ألف مريض مصاب بجروح طفيفة أو 20 ألف مريض مصاب بجروح خطيرة، وفق بيان صحفي للمنظمة.

ومع ارتفاع معدلات الإصابة بالصدمات وشح الموارد المتاحة في غزة تعد تلك التدخلات ذات أهمية حيوية. ولذا تعمل منظمة الصحة العالمية على تعزيز جميع مستويات التعامل مع الصدمات عبر القطاع.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور جيرالد روكينشاوب رئيس مكتب المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن "المنظمة وشركاءها في مجال الصحة الإنسانية يعملون معا لضمان امتلاك مرافق علاج الرضوح القدرة على التعامل مع حالات المرضى وتقليل خطر مضاعفات الصدمات التي يمكن الوقاية منها أو فقدان الأطراف".

وبالإضافة إلى الاحتياجات الهائلة الحالية لمعالجة الصدمات، تخشى المنظمة من أن تؤدي الذكرى السنوية القادمة لمسيرة العودة الكبرى إلى المزيد من الإصابات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها وضعت، بالتعاون من الشركاء الصحيين، خطة للطوارئ لتلبية الاحتياجات الصحية خلال 96 ساعة من أي تصعيد محتمل للوضع في غزة ولمنع الوفاة والعجز.

وناشدت المنظمة مؤخرا تقديم 5.3 مليون دولار من أجل زيادة تعزيز جميع مستويات الرعاية من الصدمات النفسية.